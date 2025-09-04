Психолог Игонина призвала "экологично" давать отпор агрессорам в родительских чатах

С приходом учебного года в телефонах россиян снова "ожили" школьные чаты. Расскажем, чем группы раздражают родителей и как лучше решать конфликты, возникшие в процессе обсуждений.

Среди основных проблем, связанных с школьными чатами, многие родители называют слишком агрессивных собеседников.

Например, Любовь столкнулась с угрозами после того, как попыталась высказаться в школьной группе.

"В родительском чате одна дама начала обсуждать адекватность педагога, ее образование и прочее. Несколько мам это поддержали. Видимо, надеясь на их одобрение, дама перешла в общий чат класса, где был педагог. Я стала заступаться за учителя, вылез чей-то папа, пригласил на разборки. Правда, после очной беседы с педагогом дама молчит, только по делу общается, а папа вообще скрылся", – поделилась женщина на одном из форумов.

Других родителей раздражает огромное количество неинформативных сообщений.



Инна Что откровенно бесит: есть у нас некая группа мам, которые после каждого поздравления детей, учителей, а также после каждой экскурсии рассыпаются в благодарностях. Их человек шесть, и каждая непременно напишет, как она благодарна за экскурсию и подарок, непременно с восторженными смайлами.

"Я, глядя на на 10 непрочитанных сообщений, лихорадочно открываю чат (ну а вдруг что-то важное), а там опять эти розовые сопли с сердечками", – пожаловалась Инна.

При этом многие признают, что, несмотря на ряд минусов, групповыми чатами просто приходится пользоваться.

"Трое детей, поэтому на каждого по две группы – одна родительская, вторая – с воспитателями/учителями. Итого – шесть групп. Плюс еще одна про спорт, еще одна – по рисованию, и мне не повезло стать у старшего в классе членом родительского комитета (РК), поэтому общешкольная группа РК меня и в свой чатик добавила. Итого – девять", – рассказывала Кrupinka.



krupinka Браслет у меня жужжит, не переставая: стала отключать в особо активных группах уведомления. Вечером потом проглядываю эти сотни сообщений. Можно удалиться, конечно, только вот в саду все объявления идут через родительский чат, и уже много раз пропускала нужную информацию, поэтому приходится читать.

Также некоторые пользователи отмечают, что, глядя на конфликты и резкие обсуждения в группах, со временем все больше боятся отвечать даже на самые простые текущие вопросы: они испытывают сильную тревогу, многим проще игнорировать сообщения.

Ранее депутаты Госдумы Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов предложили дать учителям право не отвечать в родительских чатах в нерабочее время. Как отметили депутаты в своем обращении к министру просвещения Сергею Кравцову, нередко в школах встречается практика постоянного присутствия учителей в мессенджерах, в том числе в вечернее и ночное время. При этом подобная нагрузка не оплачивается, но "при этом фактически является обязательной". Кроме того, депутаты добавили, что в России все чаще происходят случаи, когда учителей наказывают за долгий ответ в мессенджере.

Никаких перепалок

Многие воспринимают интернет как площадку, где можно не церемониться с выражениями, – поэтому позволяют себе переходить на личности, а порой и унижать собеседников. Свою безнаказанность они ощущают даже в простых родительских чатах, не чувствуя какого-либо порицания, рассказала Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Из-за этого другие участники общих групп могут чувствовать себя неуверенно, боясь стать объектом претензий. Чаще всего это люди с заниженной самооценкой, которых в детстве могли упрекать за невозможность отстоять свою точку зрения, заметила психолог.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Люди опасаются, не хотят вступать в конфликты. Они понимают, что даже самая безобидная фраза может стать причиной нападок на них. И они уже заранее предпочитают молчать, принимать то, с чем на самом деле не согласны.

"Поставить на место" нападающих можно, подчеркнула Игонина, однако важно делать это интеллигентно, чтобы не развить конфликт. Стоит напомнить им о цели общения и призвать к взаимному уважению и порядку.

"В родительских чатах, в отличие от школьных с участием учителя, чаще всего идут серьезные баталии, потому что там нет модератора, который мог бы призвать к порядку. Кто-то должен периодически брать на себя такую функцию и напоминать про общие цели. Например: "Давайте, пожалуйста, каждый выскажет свое мнение, и затем мы будем искать какой-то компромисс", – посоветовала эксперт.

"Важно понять, что все устали, у всех какие-то проблемы, но нужно стараться придерживаться целей. Это немного вернет к пониманию, что люди здесь собрались не самоутверждаться, а решать общие вопросы", – добавила психолог.

Кроме того, борьба с провокатором в одиночку может длиться долго и не привести к результату. Поэтому психолог рекомендовала объединяться и вместе противостоять выпадам агрессора, однако делать это "экологично".



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Можно, например, сразу нескольким родителям договориться выражать поддержку тому, кто обычно призывает провокатора "сбавить обороты". При этом ни в коем случае нельзя вступать в перепалку – это будет только больше провоцировать агрессора и вызывать все больше ярости и желания одержать верх.

В некоторых же случаях специалист рекомендовала вообще выходить из чатов, чтобы не участвовать в подобных конфликтах и не переживать из-за оскорблений в свою сторону. Одновременно с этим важно не избегать личных встреч с участниками сообществ, поскольку это позволит лучше узнать человека, его характер, что может изменить общение в лучшую сторону, заключила Игонина.

Екатерина Шмакова