Психолог Игонина призвала "экологично" давать отпор агрессорам в родительских чатах

С приходом учебного года в телефонах россиян снова "ожили" школьные чаты. Расскажем, чем группы раздражают родителей и как лучше решать конфликты, возникшие в процессе обсуждений.
Среди основных проблем, связанных с школьными чатами, многие родители называют слишком агрессивных собеседников.
Например, Любовь столкнулась с угрозами после того, как попыталась высказаться в школьной группе.
"В родительском чате одна дама начала обсуждать адекватность педагога, ее образование и прочее. Несколько мам это поддержали. Видимо, надеясь на их одобрение, дама перешла в общий чат класса, где был педагог. Я стала заступаться за учителя, вылез чей-то папа, пригласил на разборки. Правда, после очной беседы с педагогом дама молчит, только по делу общается, а папа вообще скрылся", – поделилась женщина на одном из форумов.
Других родителей раздражает огромное количество неинформативных сообщений.
"Я, глядя на на 10 непрочитанных сообщений, лихорадочно открываю чат (ну а вдруг что-то важное), а там опять эти розовые сопли с сердечками", – пожаловалась Инна.
При этом многие признают, что, несмотря на ряд минусов, групповыми чатами просто приходится пользоваться.
"Трое детей, поэтому на каждого по две группы – одна родительская, вторая – с воспитателями/учителями. Итого – шесть групп. Плюс еще одна про спорт, еще одна – по рисованию, и мне не повезло стать у старшего в классе членом родительского комитета (РК), поэтому общешкольная группа РК меня и в свой чатик добавила. Итого – девять", – рассказывала Кrupinka.
Также некоторые пользователи отмечают, что, глядя на конфликты и резкие обсуждения в группах, со временем все больше боятся отвечать даже на самые простые текущие вопросы: они испытывают сильную тревогу, многим проще игнорировать сообщения.
Ранее депутаты Госдумы Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов предложили дать учителям право не отвечать в родительских чатах в нерабочее время. Как отметили депутаты в своем обращении к министру просвещения Сергею Кравцову, нередко в школах встречается практика постоянного присутствия учителей в мессенджерах, в том числе в вечернее и ночное время. При этом подобная нагрузка не оплачивается, но "при этом фактически является обязательной". Кроме того, депутаты добавили, что в России все чаще происходят случаи, когда учителей наказывают за долгий ответ в мессенджере.
Никаких перепалок
Многие воспринимают интернет как площадку, где можно не церемониться с выражениями, – поэтому позволяют себе переходить на личности, а порой и унижать собеседников. Свою безнаказанность они ощущают даже в простых родительских чатах, не чувствуя какого-либо порицания, рассказала Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
Из-за этого другие участники общих групп могут чувствовать себя неуверенно, боясь стать объектом претензий. Чаще всего это люди с заниженной самооценкой, которых в детстве могли упрекать за невозможность отстоять свою точку зрения, заметила психолог.
"Поставить на место" нападающих можно, подчеркнула Игонина, однако важно делать это интеллигентно, чтобы не развить конфликт. Стоит напомнить им о цели общения и призвать к взаимному уважению и порядку.
"В родительских чатах, в отличие от школьных с участием учителя, чаще всего идут серьезные баталии, потому что там нет модератора, который мог бы призвать к порядку. Кто-то должен периодически брать на себя такую функцию и напоминать про общие цели. Например: "Давайте, пожалуйста, каждый выскажет свое мнение, и затем мы будем искать какой-то компромисс", – посоветовала эксперт.
"Важно понять, что все устали, у всех какие-то проблемы, но нужно стараться придерживаться целей. Это немного вернет к пониманию, что люди здесь собрались не самоутверждаться, а решать общие вопросы", – добавила психолог.
Кроме того, борьба с провокатором в одиночку может длиться долго и не привести к результату. Поэтому психолог рекомендовала объединяться и вместе противостоять выпадам агрессора, однако делать это "экологично".
В некоторых же случаях специалист рекомендовала вообще выходить из чатов, чтобы не участвовать в подобных конфликтах и не переживать из-за оскорблений в свою сторону. Одновременно с этим важно не избегать личных встреч с участниками сообществ, поскольку это позволит лучше узнать человека, его характер, что может изменить общение в лучшую сторону, заключила Игонина.
Екатерина Шмакова