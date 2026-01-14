Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 18:03

Шоу-бизнес

Обвиняемый в педофилии актер "Закона и порядка" Басфилд сдался полиции

Фото: AP/Invision/Ричард Шотвелл

Американский актер Тимоти Басфилд, известный по сериалу "Закон и порядок", сдался полиции в штате Нью-Мексико после выдачи ордера на его арест. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на входящую в Минюст службу маршалов США.

Из материала следует, что актер обвиняется в сексуализированном насилии и жестком обращении с несовершеннолетним. В ходе допроса Басфилд отрицал предъявленные ему обвинения.

Правоохранительные органы также проверяли возможную причастность жены актера – актрисы Мелиссы Гилберт – к предполагаемым преступлениям, однако обвинений против нее выдвинуто не было. Ее представитель заявил, что она решила воздержаться от комментариев до завершения судебных разбирательств.

Ордер на арест Басфилда был выдан судом 9 января. Расследование началось в 2024 году после обращения врачей больницы Университета Нью-Мексико, которые сообщили полиции о возможных случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних пациентов.

Ранее в Голливуде задержали канадского актера и продюсера Кифер Сазерленда по подозрению в нападении на таксиста. Актер якобы угрожал водителю преступными действиями. В полиции уточнили, что он не получил травм.

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествияза рубежом

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика