Обвиняемый в педофилии актер "Закона и порядка" Басфилд сдался полиции

Фото: AP/Invision/Ричард Шотвелл

Американский актер Тимоти Басфилд, известный по сериалу "Закон и порядок", сдался полиции в штате Нью-Мексико после выдачи ордера на его арест. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на входящую в Минюст службу маршалов США.

Из материала следует, что актер обвиняется в сексуализированном насилии и жестком обращении с несовершеннолетним. В ходе допроса Басфилд отрицал предъявленные ему обвинения.

Правоохранительные органы также проверяли возможную причастность жены актера – актрисы Мелиссы Гилберт – к предполагаемым преступлениям, однако обвинений против нее выдвинуто не было. Ее представитель заявил, что она решила воздержаться от комментариев до завершения судебных разбирательств.

Ордер на арест Басфилда был выдан судом 9 января. Расследование началось в 2024 году после обращения врачей больницы Университета Нью-Мексико, которые сообщили полиции о возможных случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних пациентов.

Ранее в Голливуде задержали канадского актера и продюсера Кифер Сазерленда по подозрению в нападении на таксиста. Актер якобы угрожал водителю преступными действиями. В полиции уточнили, что он не получил травм.