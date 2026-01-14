Люксовый седан Hongqi Guoya появится в России до середины 2026 года

Фото: hongqi.ru

Китайский седан представительского класса Hongqi Guoya выйдет на российский рынок в первой половине 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сообщение компании.

Модель уже прошла сертификацию и получила необходимые одобрения. Автомобиль позиционируется для топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев бизнеса и государственных деятелей. По данным пресс-службы марки, седан не только составит конкуренцию европейским седанам люкс-класса, но и займет уникальную нишу на отечественном рынке, которая пока не имеет прямых аналогов.

Длина машины превысит 5,3 метра, а колесная база составит 3,2 метра. На автомобиль будут устанавливать турбированный двигатель V6 мощностью 380 лошадиных сил. Также предусмотрена автоматическая трансмиссия и система полного привода. Интерьер выполнят с использованием натуральной кожи и дерева. О стоимости авто в сообщении не говорится.

Ранее в "АвтоВАЗе" рассказывали, что в третьем квартале начнется производство кроссовера Lada Azimut. В это же время старт продаж намечен на четвертый квартал 2026 года. Точная цена новинки пока неизвестна, но будет зависеть от рынка, объявили в пресс-службе производителя.

