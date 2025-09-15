Пожар ликвидирован на складе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.

Огонь успел распространиться на площади 1 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

О пожаре в неэксплуатируемом складе в районе Щербинка стало известно вечером 15 сентября. Изначально к ликвидации огня были привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники.

Огонь привел к частичному разрушению кровли здания, после чего бригада спасателей была увеличена до 45 сотрудников и 11 единиц техники.

По факту произошедшего прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов организовала расследование по выяснению обстоятельств ЧП. Сотрудники ведомства назначили пожарно-технические экспертизы.