Открытое горение ликвидировано на складе в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным министерства, специалисты локализовали пожар на площади порядка 4 тысяч квадратных метров и проводят проливку и разборку конструкций.

О возгорании в доме № 11 по Звездной улице в Балашихе стало известно 31 августа. Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.

К ликвидации последствий возгорания привлекли более 80 человек и 30 единиц техники. Позже к месту ЧП направили вертолеты Ми-8 и Ка-32 Московского авиационного центра.

По предварительным данным, пострадавших нет. При этом подмосковная прокуратура пообещала проконтролировать установление обстоятельств и причин произошедшего.

