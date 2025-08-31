Площадь пожара в подмосковной Балашихе составила порядка 4 тыс квадратных метров

Фото: vk.com/ru_balashiha

Площадь пожара на складе в подмосковной Балашихе составила порядка 4 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения, отметили в пресс-службе. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего к ликвидации возгорания привлекается более 80 человек и 30 единиц техники.

О пожаре стало известно 31 августа. Инцидент произошел в доме № 11 по улице Звездная. О причинах и прочих обстоятельствах ЧП не сообщалось.

Ранее на северо-западе столицы загорелся торговый центр "Мегаполис". Пожар начался в подсобном помещении на 3-м этаже здания, расположенного на Митинской улице. До прибытия пожарных подразделений порядка 70 человек смогли сами покинуть помещения торгового центра. О пострадавших не сообщалось.

