Камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Новости Ростова | 161.RU"

Камыш загорелся в селе Кулешовке в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, для тушения огня задействовали четыре автоцистерны и 16 специалистов. В МЧС не уточнили, угрожает ли возгорание жилым домам в указанном населенном пункте.

Ранее СМИ писали, что в Санкт-Петербурге на грузовом судне, пришвартованном у Гладкого острова, произошло задымление во время сварочных работ. Как отметил знакомый с ситуацией источник, работы выполнял член иностранной команды. Предположительно, причиной ЧП стало нагревание крышки трюма.

Спустя время задымление ликвидировали, городская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности и противопожарных норм.