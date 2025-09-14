14 сентября, 16:12Происшествия
Камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Новости Ростова | 161.RU"
Камыш загорелся в селе Кулешовке в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
По данным ведомства, для тушения огня задействовали четыре автоцистерны и 16 специалистов. В МЧС не уточнили, угрожает ли возгорание жилым домам в указанном населенном пункте.
Ранее СМИ писали, что в Санкт-Петербурге на грузовом судне, пришвартованном у Гладкого острова, произошло задымление во время сварочных работ. Как отметил знакомый с ситуацией источник, работы выполнял член иностранной команды. Предположительно, причиной ЧП стало нагревание крышки трюма.
Спустя время задымление ликвидировали, городская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности и противопожарных норм.
Частный дом загорелся в подмосковной Коломне