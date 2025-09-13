МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами заявил о возможном подходе волн цунами к побережью полуострова после землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По прогнозам, высота волны у Алеутского муниципального округа может составить не более 26 сантиметров, у Усть-Камчатского округа – не более 37 сантиметров, а у Петропавловска-Камчатского округа – не более 9 сантиметров. Самые высокие волны могут наблюдаться в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа – до 120 сантиметров.

В связи с этим граждан попросили не приближаться к берегу и не отправляться туда, чтобы посмотреть на цунами. В ведомстве напомнили, что данные действия могут быть небезопасными.

Судам, которые находятся в прибрежных водах, посоветовали уйти в океан за 50-метровую изобату, а курс держать перпендикулярно линии берега. Спасательные службы Камчатского края на фоне произошедшего также приведены в режим повышенной готовности.

13 сентября в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 6,3 балла в Тихом океане. У восточного побережья Камчатки подземные толчки ощущались сразу в нескольких населенных пунктах.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил о повреждении 1,4 тысячи домов после землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля. В настоящее время специалисты обследуют эти здания.

По словам губернатора, повреждения не угрожают стойкости зданий, однако требуют реконструкции или ремонта. Он назвал главным то, что в результате землетрясения не было человеческих жертв, а количество пострадавших было минимальным.

