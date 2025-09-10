Форма поиска по сайту

10 сентября, 07:45

Новости мира: пожар произошел в почти 100-летнем жилом доме в Питтсбурге

Пожар произошел в Питтсбурге – втором по величине городе в американском штате Пенсильвания. Там загорелся многоэтажный жилой дом, которому почти 100 лет. Местные телеканалы показывали объятое огнем здание, над которым поднимался столб дыма. Сообщают, что никто не пострадал. Спасатели успели эвакуировать всех жителей дома до того, как рухнули крыша и часть фасада. На тушение отправили более 70 пожарных. Справиться с огнем им удалось только через пять часов.

Часть итальянской коммуны Портоферрайо ушла под воду из-за сильного шторма с дождями. Суммарное количество осадков в городе за час достигло 70 миллиметров, а интенсивность – до 35 миллиметров за 15 минут. Улицы превратились в реки. Затопило дома и машины. Есть разрушения. Во многих районах объявлен оранжевый уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожарпогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

