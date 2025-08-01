"Московский патруль": москвичи пожаловались на открывшуюся на юге города "наливайку"

Москвичи пожаловались на открывшуюся на юге города "наливайку". Такие заведения по документам работают под видом кафе или бара, а на самом деле являются обычным алкомагазином.

Таким образом коммерсанты обходят запрет ночной торговли алкоголем. Однако после контрольной закупки, которую провели общественники, полицейские начали проверку. На законных ли основаниях работает алко-буфет? Об этом – в программе "Московский патруль".

