01 августа, 21:35Происшествия
"Московский патруль": москвичи пожаловались на открывшуюся на юге города "наливайку"
Москвичи пожаловались на открывшуюся на юге города "наливайку". Такие заведения по документам работают под видом кафе или бара, а на самом деле являются обычным алкомагазином.
Таким образом коммерсанты обходят запрет ночной торговли алкоголем. Однако после контрольной закупки, которую провели общественники, полицейские начали проверку. На законных ли основаниях работает алко-буфет? Об этом – в программе "Московский патруль".