Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": москвичи пожаловались на открывшуюся на юге города "наливайку"

"Московский патруль": москвичи пожаловались на открывшуюся на юге города "наливайку"

"Московский патруль": ребенок погиб в результате ДТП в Подмосковье

"Московский патруль": звездный фотограф Юсипов погиб в ДТП

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

Женщина погибла в результате ДТП в Ясеневе

Новости регионов: пожар вспыхнул в Челябинске

Два автомобиля столкнулись на Вильнюсской улице в Москве

Пожар разгорелся в Мончегорском лесничестве Мурманской области

Супруг психолога, которая избила ребенка в Красногорске, прокомментировал инцидент

Новости мира: антивоенная демонстрация прошла в Тель-Авиве

Москвичи пожаловались на открывшуюся на юге города "наливайку". Такие заведения по документам работают под видом кафе или бара, а на самом деле являются обычным алкомагазином.

Таким образом коммерсанты обходят запрет ночной торговли алкоголем. Однако после контрольной закупки, которую провели общественники, полицейские начали проверку. На законных ли основаниях работает алко-буфет? Об этом – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика