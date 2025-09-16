Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

ДТП с участием трех грузовиков произошло на Киевском шоссе в районе поселка Киевского. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют все обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в районе места аварии затруднено на 1,7 километра. В настоящее время перекрыты обе полосы в сторону МКАД.

Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты, которые позволят объехать участок ДТП. В частности, автомобилистам предлагают воспользоваться дорогой через Кубинское, Наро-Фоминское и Минское шоссе.

Ранее два человека пострадали в ДТП с такси на Волгоградском проспекте в Москве. По данным столичной прокуратуры, таксист выезжал на перекресток для разворота, но не уступил дорогу и врезался в минифургон FAW.

В результате аварии автомобиль такси перевернулся. Пострадали водитель минифургона и пассажир такси. Их доставили в больницу.

