Один человек погиб в результате ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде

Один человек погиб в результате аварии с участием трех автомобилей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в субботу, 13 сентября, примерно в 15:00 по московскому времени на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской. Водитель машины Porsche Cayenne проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем "Волга".

Затем иномарка выехала за проезжую часть и наехала на остановку городского транспорта, возле которой стояла женщина. Машину выбросило в сторону парковки, и там она столкнулась с Lada Priora.

На месте аварии скончался водитель "Волги". Находящиеся за рулем Lada и Porsche граждане, а также пешеход были госпитализированы в медицинское учреждение.

