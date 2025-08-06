06 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": водитель Infiniti протаранил пять машин на северо-западе Москвы
Водитель машины Infiniti протаранил пять легковых автомобилей на северо-западе Москвы. Все поврежденные транспортные средства были припаркованы друг за другом.
Автомобилист попытался скрыться с места, но из-за повреждений его машины далеко уехать не удалось – через 200 метров транспортное средство заглохло. В результате мужчину доставили в больницу на медобследование.
Подробнее – в программе "Московский патруль".