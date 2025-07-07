07 июля, 11:30Происшествия
Женщина толкнула знакомого на рельсы на станции "Кунцевская"
На станции БКЛ "Кунцевская" женщина столкнула своего знакомого на пути в метро. Поблизости не оказалось поездов, что позволило быстро поднять мужчину обратно на платформу. Позже выяснилось, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Против женщины составили протокол о мелком хулиганстве, а мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.