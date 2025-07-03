Пьяный молодой человек разбил огнетушителем дверь автозаправки на 7 км МКАД в Вешняках

Фото: пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве

22-летний молодой человек находясь в состоянии алкогольного опьянения с помощью огнетушителя разбил стеклянную дверь закрытой на технический перерыв автозаправки на 7 километре МКАД в Вешняках. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Восточному административному округу Москвы.

После того, как мужчина проник в здание, сотрудники АЗС вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали молодого человека.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Причиненный им ущерб оценивается в 130 тысяч рублей.

Ранее пьяный мужчина разбил четыре припаркованных автомобиля в Реутове. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Также в Москве был задержан нетрезвый мужчина, который напал на машину скорой помощи. Он подбежал к проезжающей мимо скорой, в салоне которой в тот момент находился пациент, и начал наносить удары по кузову.