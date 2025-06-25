В Москве задержан мужчина, напавший на автомобиль скорой помощи

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве задержан мужчина, который напал на машину скорой помощи. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, мужчина подбежал к проезжающей мимо скорой, в салоне которой в тот момент находился пациент, и начал наносить удары по кузову. После того как машина остановилась перед светофором, злоумышленник вступил в ссору с врачами, а затем разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло.

Кроме того, мужчина несколько раз ударил по руке водителя. Злоумышленника задержали полицейские, которые патрулировали данный участок в момент происшествия. Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Свои действия он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленника отправили в СИЗО, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчины напали на врача в приемном отделении Областной клинической больницы № 2 Тюмени. По предварительным данным, неизвестные пытались прорваться в операционную.

Пострадавшему врачу оказали необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у регионального департамента здравоохранения. Прокуратура и МВД области проводят проверку.