Пациент напал на врача в больнице в Кстово

Фото: depositphotos/dml5050

Пациент напал на медработника в больнице города Кстово Нижегородской области, сообщили на сайте трудовой инспекции региона.

Уточняется, что инцидент произошел утром 5 мая в Кстовской центральной районной больнице. На 68-летнего мужчину напал неизвестный и нанес ему травмы. Работнику оказали медпомощь, а также диагностировали разные повреждения головы и лица. Происшествие контролирует главный госинспектор труда по региону. По информации СМИ, все произошло в кабинете рентгенографии.

В телеграм-канале СК РФ сообщили, что на происшествие обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он дал поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области возбудить уголовное дело и представить доклад. По данному факту проводится проверка.

Ранее Бастрыкин поручил руководству ГСУ СКР по Московской области доложить о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в подмосковном Домодедово. Сообщалось, что в агрессивная женщина напала на семилетнего ребенка, который придержал ей дверь в подъезд, и избила его. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").