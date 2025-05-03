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03 мая, 17:22

Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения женщины на мальчика в Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СКР по Московской области доложить о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В медиапространстве сообщалось, что в Домодедово агрессивная женщина напала на семилетнего ребенка, который придержал ей дверь в подъезд, и избила его", – говорится в публикации.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее полицейские арестовали мужчину за нападение с разбоем на москвича на Малой Калитниковской улице. Преступник, угрожая ножом и пистолетом, отобрал у 39-летнего москвича телефон. После потерпевший обратился в полицию. В результате подозреваемому предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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происшествия

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