Пьяный мужчина разбил четыре припаркованных автомобиля в Реутове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил четыре припаркованных автомобиля в Реутове, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Сообщение о нарушении общественного порядка возле одного из многоквартирных домов на Юбилейном проспекте в Реутове поступило в дежурную часть местного отдела полиции 28 июня. Прибывшие правоохранители выяснили, что местный житель 1991 года рождения из хулиганских побуждений умышленно разбил четыре припаркованных автомобиля.

Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на автомобиль скорой помощи. По словам очевидцев, он подбежал к проезжающей мимо скорой и нанес удары по кузову. Кроме того, мужчина разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло. После задержания злоумышленник объяснил свои действия тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также на юго-западе столицы был арестован пытавшийся застрелить своего знакомого мужчина. По информации следствия, подозреваемый не менее трех раз выстрелил из пистолета в приятеля в ходе конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".