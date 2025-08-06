На МКАД произошла крупная авария с участием такси

Крупная авария произошла ночью на внешней стороне МКАД в районе съезда с Каширского шоссе. Легковой автомобиль на большой скорости вылетел из крайнего левого ряда, зацепил такси и протаранил припаркованные машины.

В результате столкновения такси перевернулось и несколько метров проехало по асфальту. Оперативные службы выясняют обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.