СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Владимирской области"

Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Инцидент подпадает под статью о нарушении лицом правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, уточнили в ведомстве.

Следователи уже начали расследование. Назначены судебные экспертизы для установления степени тяжести полученных травм и других обстоятельств происшествия.

Авария произошла 17 сентября на 14-м километре трассы Владимир – Улыбышево – Коняево в Судогодском районе. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, направлявшимся из Радужного во Владимир.

В результате погибли водитель машины 1979 года рождения и его пассажирка. Еще 6 пассажиров автобуса обратились за медпомощью после полученных травм. Из них двое – несовершеннолетние.