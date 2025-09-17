Два человека погибли в ДТП с автобусом во Владимирской области

Фото: vk.com/sgo33

Два человека погибли и еще шестеро пострадали в результате ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла примерно в 15:00 17 сентября на 14-м километре трассы Владимир – Улыбышево – Коняево в Судогодском районе. По данным ведомства, водитель машины Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, направлявшимся из Радужного во Владимир.

В результате погиб водитель машины 1979 года рождения и его пассажирка. Еще 6 пассажиров автобуса обратились за медпомощью после полученных травм. Из них двое – несовершеннолетние.

Ранее женщина и двое детей пострадали в Санкт-Петербурге в результате ДТП. По данным регионального МВД России, мужчина, который находился за рулем автомобиля Kia K5, при проезде на красный сигнал светофора столкнулся с машиной Renault Sandero.

После этого водитель наехал на трех пешеходов, стоявших на тротуаре. Травмы получила женщина 1986 года рождения, а также 7-летняя девочка и 12-летний мальчик.