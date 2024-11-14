Мужчина угрожал ножом пассажирам столичного метро из-за замечания о курении

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Мужчина угрожал ножом пассажирам столичного метрополитена, которые сделали ему замечание из-за курения на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Инцидент произошел на платформе станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ). По данным ведомства, 35-летний приезжий из Курской области, находясь в состоянии опьянения, вытащил сигарету и начал курить. После этого ему сделали замечание двое пассажиров, однако в ответ на это злоумышленник достал нож и стал им размахивать, направив орудие в сторону граждан.

Пассажиры смогли сбить с ног мужчину и выбить нож из его руки. Спустя время злоумышленник был задержан правоохранителями, которые также изъяли орудие. На мужчину завели дело по статье об угрозе убийством. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, злоумышленника привлекли к административной ответственности по статьям "Нарушение закона о запрете курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ранее 43-летний пассажир в столичном метрополитене остался недоволен качеством управления поездом, поэтому подошел к машинисту и направил на него игрушечный пистолет. Инцидент произошел на станции метро "Люблино".

Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение пассажира к уголовной ответственности за угрозу убийством.

