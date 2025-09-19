Новости регионов: неизвестные подожгли мусор и обшивку теплотрассы во Владивостоке

Неизвестные подожгли мусор и обшивку теплотрассы в одном из районов Владивостока. По словам очевидцев, небо вокруг затянуло густым черным дымом, который виден за несколько километров. На месте уже работают экстренные службы.

Автомобиль ДПС столкнулся с легковушкой в поселке Березовка в Красноярском крае. Авария произошла на перекрестке. От удара служебную машину отбросило в забор частного дома.

Таможенники перехватили в порту Санкт-Петербурга 1,5 тонны кокаина. Партия на 20 миллиардов рублей приехала из Эквадора. Брикеты пытались провезти в контейнере с бананами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.