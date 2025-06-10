Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 19:30

Происшествия

Новости регионов: семерых гонщиков с признаками опьянения задержали в Петербурге

Новости регионов: семерых гонщиков с признаками опьянения задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция провела профилактический рейд против уличных гонщиков. Семь водителей были задержаны с признаками опьянения и направлены на медосвидетельствование. Кроме того, 12 автомобилей отправили на спецстоянку, у них выявили устройства для подмены номеров.

В Тюмени горожане столкнулись с настоящей "метелью" среди лета – город засыпало тополиным пухом. Из-за жары и засухи его в этом году особенно много. Спасатели предупреждают: пламя от подожженного пуха может мгновенно распространиться и привести к пожарам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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