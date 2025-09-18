Пожар вспыхнул в здании на Павелецкой набережной в Москве

Пожар вспыхнул в разноуровневом административном здании на Павелецкой набережной в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

До прибытия спасателей помещения самостоятельно покинули около 230 человек. На месте ЧП работают 29 специалистов и 9 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

"Дальнейшая информация уточняется", – добавили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки. На 13-м этаже здания загорелись личные вещи и мебель. Огнеборцы спасли из горящей квартиры 3 человек, в том числе 2 детей, и передали медикам для осмотра.

Спустя время возгорание ликвидировали. В тушении огня принимали участие 18 специалистов и 5 единиц техники.