Пожар вспыхнул в здании на Павелецкой набережной в Москве
До прибытия спасателей помещения самостоятельно покинули около 230 человек. На месте ЧП работают 29 специалистов и 9 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
"Дальнейшая информация уточняется", – добавили в ведомстве.
Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки. На 13-м этаже здания загорелись личные вещи и мебель. Огнеборцы спасли из горящей квартиры 3 человек, в том числе 2 детей, и передали медикам для осмотра.
Спустя время возгорание ликвидировали. В тушении огня принимали участие 18 специалистов и 5 единиц техники.
Пожар произошел в строящемся ЖК "Шагал" на юге Москвы