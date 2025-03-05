Российские "русалки" пожаловались на условия труда в Китае и Южной Корее

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Российские пловчихи, работающие актрисами-"русалками" в океанариумах Китая и Южной Кореи, рассказали Москве 24, что трудятся в нечеловеческих условиях.

Девушки отмечают, что владельцы аквариумов заставляют пловчих перерабатывать в изнуряющих условиях практически бесплатно, при этом их не отпускают даже на больничный из-за большой текучки кадров. Некоторым запрещают обращаться к врачам, а одну из пострадавших "русалок" вернули на шоу прямо из медучреждения.

Инцидент случился в океанариуме в Китае, когда огромная рыба схватила российскую пловчиху Марию Зеленину за голову, повредив лицо, съев очки и носовые зажимы. Пострадавшая "русалка" смогла быстро выбраться из воды.

"Рыба себя почувствовала хозяйкой этого аквариума и решила на нас охотиться. После этого случая сразу же отменили все шоу", – рассказала артистка подводного представления.

Кроме того, пловчихи из-за частых погружений в воду могут получить и другие проблемы со здоровьем. Некоторые жалуются на головные боли, постоянные ушибы и ссадины. Также не исключены разрывы барабанной перепонки и кислородное голодание.

По словам врача-невролога Сергея Длина, погружение в экзотических водах также сопряжено с риском. Опасность представляют как сами рыбы, так и кораллы. Кроме ядовитого укуса, человек может занести в рану инфекцию, предупредил специалист.

"Не исключены различные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока", – сказал Длин.

Отечественных спортсменок заманивают на работу в азиатских странах при помощи различных объявлений в Сети. Предложения приходят и в российские школы плавания. Большим плюсом, по словам менеджера по подбору артистов в Китая Семена Алексеева, будет любой опыт. В "русалки" берут кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта по синхронному плаванию и так далее.

"В Москве существует школа русалок, в которой обучают именно мастерству русалки. Там они плавают в хвостах. Обычно работают девочки-синхронистки", – указал Алексеев.

Также российские девушки пользуются популярностью у работодателей из Азии, так как они считаются более выносливыми. Кроме того, отечественная школа синхронного плавания является сильнейшей в мире. Жителей Азии привлекает и славянская внешность, ведь светлые волосы, белая кожа и большие глаза там считаются эталоном красоты.

Обычно девушки подписывают контракт на срок от 6 до 12 месяцев. В некоторых случаях в документах прописывается определенное количество шоу, например 5 по будням и 8 по выходным, рассказала актриса подводного балета по имени Алина. В иных случаях рабочие смены "русалок" прописаны в минутах.

"Твой рабочий день 180 минут, именно ты должна отплавать. Если ты превышаешь время работы, то тебе идет дополнительная доплата", – указала актриса.

В среднем российским "русалкам" в Китая платят от 100 до 130 тысяч рублей. За одну рабочую смену девушки обычно участвуют в 3 или 4 шоу, каждое из них длится по 10 или 20 минут. Артисты работают на глубине до 7 метров, а температура воды колеблется от 21 до 25 градусов. При этом отдыхают пловчихи лишь 1 раз в неделю.

Нередко россиянки едут работать в заграничные страны, чтобы накопить денег, но вопрос о привлекательности оплаты такого труда остается спорным. Средняя зарплата "русалки" в 100–130 тысяч рублей сопоставима со средней зарплатой в Китае, которая и составляет около 100 тысяч рублей в пересчете на российскую валюту, добавил маркетолог Максим Щербаков.

"Это в целом рыночная зарплата. Но если мы будем говорить про Южную Корею, то там средняя зарплата в месяц составляет 230–250 тысяч рублей", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что американская компания ищет сотрудника на необычную вакансию. Потенциальному работнику необходимо будет провести год в Нью-Йорке, исследуя развлечения в городе. За это ему готовы выплачивать 100 тысяч долларов в год, полностью покрывать расходы на проживание, питание и досуг. В обязанности будущего сотрудника войдут дегустации, посещения вечеринок, обзор экстремальных развлечений.

