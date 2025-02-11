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11 февраля, 08:00

Общество

В США ищут тестировщика развлечений и аттракционов с зарплатой 100 тыс долларов в год

В США ищут тестировщика развлечений и аттракционов с зарплатой 100 тыс долларов в год

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Американская компания ищет сотрудника на необычную вакансию. Работнику нужно будет провести год в Нью-Йорке, исследуя разные развлечения, которые можно найти в городе. За это претенденту готовы платить 100 тысяч долларов в год, а также полностью покрывать расходы на проживание, питание и досуг.

В обязанности сотрудника входят дегустации, посещения вечеринок, а также обзор экстремальных развлечений. Среди них – полет на вертолете или воздушном шаре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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