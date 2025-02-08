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08 февраля, 16:45

Общество

Благотворительный день проходит на катке ВДНХ

Благотворительный день проходит на катке ВДНХ

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Одиннадцатый благотворительный день проходит на катке ВДНХ 8 февраля. Все средства от продажи билетов и проката коньков будут направлены в 4 фонда. Среди них – фонд Константина Хабенского, а также фонды "Вера", "Линия жизни" и поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

Ожидается, что 8 февраля на лед выйдут около 15 тысяч человек. Благотворительный день должен стать самым массовым за годы проведения акции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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