Одиннадцатый благотворительный день проходит на катке ВДНХ 8 февраля. Все средства от продажи билетов и проката коньков будут направлены в 4 фонда. Среди них – фонд Константина Хабенского, а также фонды "Вера", "Линия жизни" и поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

Ожидается, что 8 февраля на лед выйдут около 15 тысяч человек. Благотворительный день должен стать самым массовым за годы проведения акции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.