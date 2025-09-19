Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 сентября, 07:30

Политика

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры через "Госуслуги"

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры через "Госуслуги"

В Госдуме предложили разрешить ездить по выделенкам людям с инвалидностью и мотоциклистам

Новости мира: более 500 тыс человек присоединились к массовым демонстрациям во Франции

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию в декабре

Российские войска поразили газораспределительную станцию в Сумской области

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

Штраф за отсутствие детского кресла в автомобиле могут удвоить в России

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили группу пехотинцев ВСУ рядом с Запорожьем

Верховный лидер Афганистана отключил интернет во всей стране

Правительство России поддержало законопроект, который позволит устанавливать самозапрет на участие в азартных играх через "Госуслуги". Документ идет в связке с еще одним – о наказании за прием ставок у людей, которые сами себя внесли в стоп-списки.

Как рассказали в Госдуме, штрафы для должностных лиц будут доходить до 30 тысяч рублей, а для юридических – до 100 тысяч.

Депутаты считают, что именно казино, тотализаторы и букмекерские конторы должны проверять, кто к ним пришел – не тот ли человек, который еще вчера грозился больше никогда не рисковать деньгами и послал официальное уведомление на этот счет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаобществовидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова