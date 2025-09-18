Фото: РИА Новости

Число задержанных на акциях протеста во Франции превысило 300 человек. Об этом заявил глава МВД страны Брюно Ретайо в эфире телеканала BFMTV.

"309 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу", – заявил он.

Ретайо уточнил, что в манифестациях участвовали 7,3 тысячи радикалов, которым тем не менее не удалось "парализовать" Францию.

Многочисленные демонстрации и забастовки начались из-за политики экс-премьера Франсуа Байру. Ранее французские депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии. Инициатива подразумевала снижение госрасходов и отмену двух национальных праздников, что вызвало критику со стороны фракции "Национальное объединение" и движения "Непокоренная Франция".

Президент страны Эммануэль Макрон принял решение, что новым премьером станет министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Французский лидер поручил ему провести консультации в парламенте, чтобы принять бюджет и достичь необходимых соглашений.

На настоящий момент известно о 11 полицейских, получивших ранения. Также среди пострадавших оказались 11 манифестантов и 1 журналист.

Причем в Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе протесты переросли в беспорядки. Радикально настроенные участники громили магазины и банковские отделения. Для поддержания порядка МВД привлекло более 80 тысяч полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.