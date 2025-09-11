Российским туристам во Франции порекомендовали избегать районов протестов

Российским туристам во Франции рекомендуют избегать районов, где проходят акции протеста. Представители туриндустрии советуют следовать указаниям местных властей и российской дипмиссии. Полиция уже задержала более 500 человек, но протесты в Париже и других городах продолжаются.

Манифестанты блокируют дороги, устраивают поджоги и возводят баррикады. По оценкам, на улицы вышли около 200 тысяч человек. Поводом для акций стал проект бюджета на 2026 год, предусматривающий заморозку индексации пенсий и социальных выплат, а также дополнительные рабочие дни. При этом расходы на оборону предлагается увеличить.

