Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 11:30

Происшествия

Российским туристам во Франции порекомендовали избегать районов протестов

Российским туристам во Франции порекомендовали избегать районов протестов

Сотрудники полиции задержали банду автоподставщиков в Мытищах

Футболисту Федору Смолову грозит до 3 лет лишения свободы после драки в кафе

Новости мира: сотрудники ВОЗ останутся в Газе, несмотря на планы Израиля о взятии города

Футболисту Федору Смолову грозит до трех лет лишения свободы после драки в "Кофемании"

Новости мира: взрыв газовой автоцистерны в Мехико привел к десяткам пострадавших

Новости мира: в центре Парижа начались столкновения демонстрантов с полицией

В США произошло покушение на блогера Чарли Кирка

Футболист Смолов заявил, что у него вымогали деньги после драки в кафе

Семеро россиян не смогли вылететь из Непала из-за беспорядков

Российским туристам во Франции рекомендуют избегать районов, где проходят акции протеста. Представители туриндустрии советуют следовать указаниям местных властей и российской дипмиссии. Полиция уже задержала более 500 человек, но протесты в Париже и других городах продолжаются.

Манифестанты блокируют дороги, устраивают поджоги и возводят баррикады. По оценкам, на улицы вышли около 200 тысяч человек. Поводом для акций стал проект бюджета на 2026 год, предусматривающий заморозку индексации пенсий и социальных выплат, а также дополнительные рабочие дни. При этом расходы на оборону предлагается увеличить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика