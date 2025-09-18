Более 180 человек задержаны в ходе массовых протестов во Франции

Фото: AP Photo/Thibault Camus

В ходе массовых протестов во Франции был задержан 181 человек, из которых 31 – в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве отметили, что пострадавшими оказались как минимум 11 полицейских и 11 манифестантов, а также 1 журналист.

Всего участниками протестов против планов правительства сократить социальные расходы стали более 500 тысяч человек, добавляет газета Le Figaro. В частности, в Париже марш собрал около 55 тысяч демонстрантов.

Однако подсчеты ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) говорят о том, что в акциях по всей стране участвовали свыше 1 миллиона человек.

Причем в Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе протесты переросли в беспорядки. Радикально настроенные участники громили магазины и банковские отделения. Полиция применяла слезоточивый газ и задерживала протестующих.

Для поддержания порядка МВД привлекло более 80 тысяч полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

Многочисленные демонстрации и забастовки начались из-за политики экс-премьера Франсуа Байру. Ранее французские депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии. Инициатива подразумевала снижение госрасходов и отмену двух национальных праздников, что вызвало критику со стороны фракции "Национальное объединение" и движения "Непокоренная Франция".

Президент страны Эммануэль Макрон принял решение, что новым премьером станет министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Французский лидер поручил ему провести консультации в парламенте, чтобы принять бюджет и достичь необходимых соглашений.