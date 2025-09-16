Форма поиска по сайту

16 сентября, 12:30

Политика

Минобороны сообщило о продвижении группировки "Центр" в ДНР

Минобороны сообщило о продвижении российских войск в зоне спецоперации. Подразделения группировки "Центр" углубились в оборону противника в Донецкой Народной Республике (ДНР), а на других направлениях заняли более выгодные позиции.

По данным военного ведомства, с начала спецоперации уничтожены 950 самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), более 84 тысяч беспилотников, около 630 зенитно-ракетных комплексов, свыше 25 тысяч танков и другой бронетехники, а также почти 42 тысячи единиц военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

