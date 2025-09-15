Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:45

Транспорт

В России запретили продажу суррогатных удерживающих устройств для детей

В России запретили продажу суррогатных удерживающих устройств для детей

Маршруты наземного транспорта изменили в Москве после открытия Троицкой линии метро

Прямое ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновится с 26 октября

Пожар в грузовом вагоне на перегоне Шиферная – Пески потушен

Движение электричек возобновлено на Казанском направлении МЖД

"Новости дня": 23 маршрута общественного транспорта свяжут Москву и Подмосковье

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Схема движения транспорта изменилась к открытию нового участка Троицкой линии метро

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Четыре новые станции метро открыли ко Дню города в Москве

С 1 сентября в России запретили продажу и использование суррогатных удерживающих устройств для детей. Под запрет попали накладки на ремни, бескаркасные кресла и адаптеры. По данным аналитиков, треть подобных средств, купленных родителями с начала года, не обеспечивали безопасность.

Эксперты подчеркивают, что настоящие устройства проходят краш-тесты и действительно могут спасти жизнь. За использование небезопасных средств перевозки теперь предусмотрен штраф в размере 3 тысячи рублей. При этом накладки и адаптеры по-прежнему можно найти на маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтодетивидеоДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика