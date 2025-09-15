В России запретили продажу суррогатных удерживающих устройств для детей

С 1 сентября в России запретили продажу и использование суррогатных удерживающих устройств для детей. Под запрет попали накладки на ремни, бескаркасные кресла и адаптеры. По данным аналитиков, треть подобных средств, купленных родителями с начала года, не обеспечивали безопасность.

Эксперты подчеркивают, что настоящие устройства проходят краш-тесты и действительно могут спасти жизнь. За использование небезопасных средств перевозки теперь предусмотрен штраф в размере 3 тысячи рублей. При этом накладки и адаптеры по-прежнему можно найти на маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.