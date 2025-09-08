Движение поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 16 сентября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 16, 18 и 20 сентября из-за ремонтно-путевых работ, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

В частности, некоторые электрички на участке Москва – Клин – Москва отменят, часть поездов проследует укороченным маршрутом, еще часть будет отправляться по измененному расписанию.

Ранее сообщалось, что с четверга по воскресенье до 19 сентября изменится график движения составов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

На участке Савеловская – Бескудниково после 23:30 электрички будут ездить по одному пути в обе стороны. Помимо этого, на Белорусском направлении после 22:00 интервалы могут увеличиться до 30–40 минут, а на Савеловском после 23:00 – до одного часа.