Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 13:15

Транспорт

Схема движения изменится на западе Москвы с 15 сентября

Схема движения изменится на западе Москвы с 15 сентября

Московский метрополитен наградили государственным орденом "За доблестный труд"

27 километров метро построили на первом этапе Троицкой линии в Москве

Первый этап строительства Троицкой линии метро завершился в Москве

Новая остановка на Площади трех вокзалов объединила все виды городского транспорта

Парад поездов стартовал в столичном метро в честь Дня города

"Новости дня": новые станции Троицкой линии столичного метро открылись в День города

"Новости дня": длина Троицкой линии метро составила 25 км с открытием новых станций

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 сентября

"Новости дня": несколько станций Троицкой линии метро открылись в День города

Схема движения изменится на улице Барклая на западе Москвы с 15 сентября, сообщили в Дептрансе. Для повышения безопасности движения в районе дома №9 будет отменен разворот для машин, которые едут в сторону улицы Сеславинская.

Развернуться можно будет через улицу Олеко Дундича, Кастанаевскую улицу, Проектируемый проезд № 4384 и путепровод улицы Барклая. Дорожные службы попросили водителей внимательно следить за дорожными знаками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика