Схема движения изменится на западе Москвы с 15 сентября
Схема движения изменится на улице Барклая на западе Москвы с 15 сентября, сообщили в Дептрансе. Для повышения безопасности движения в районе дома №9 будет отменен разворот для машин, которые едут в сторону улицы Сеславинская.
Развернуться можно будет через улицу Олеко Дундича, Кастанаевскую улицу, Проектируемый проезд № 4384 и путепровод улицы Барклая. Дорожные службы попросили водителей внимательно следить за дорожными знаками.
