13 сентября, 09:57Город
Бойцы СВО поздравили Москву с Днем города
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
Участники спецоперации записали видеообращение, в котором поздравили Москву с Днем города. Они рассказали о себе, жизни до военной службы и о том, что для них значит Москва.
В частности, старший лейтенант Владислав Максимович, представляющий артиллерию 239-го танкового полка, заявил, что давно живет в Москве. Однако в 2018 году он поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию, обучение в которой завершил в 2023-м. После этого он оказался в зоне боевых действий.
"Дорогая и родная Москва, мы клянемся, пока бьются наши сердца, мы будем стоять на страже твоего спокойствия. С праздником тебя великий город-герой Москва!" – сообщил Максимович.
В свою очередь, рядовой Максим Пономарев, который ранее был врачом одной из хоккейных команд, рассказал, что объездил всю Россию. Однако он решил, что жить хочет именно в Москве.
"Надо чувствовать запах Москвы, с ее улицами, парками всевозможными. Это чистый, это технологичный, мощный, развивающийся город. Ну и энергетика своя в городе другая", – отметил Пономарев.
Военнослужащий, поздравляя город с 878-летием, пожелал Москве "процветания, спокойствия и порядка".
Младший сержант Константин Терехов, который является начальником беспилотного расчета "Суперкам", лаконично описал свою работу и пообещал "стоять на страже спокойствия Москвы".
"Ни одна вражеская сила не посмеет посягнуть на тебя. Ведь за твоей спиной вся сила и любовь твоих защитников", – добавил боец СВО.
Также свою историю рассказал младший сержант Андрей Лавров, который пришел в армию со срочной службы, а после решил подписать контракт с Вооруженными силами России для участия в спецоперации. Мужчина вырос в Москве. Кроме того, именно здесь живет его семья, которую он готов защищать.
"Дорогая и родная Москва, сегодня, находясь вдали, мы с тобой силой чувствуем, за что мы сражаемся. За твой покой, за твое будущее. С праздником тебя, великий город-герой Москва!" – заявил Лавров.
Москва отмечает свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.
Сергей Собянин уже поздравил москвичей с 878-летием города. В своем видеообращении он отметил, что на долю столицы выпало множество испытаний. Однако, по его словам, Москва всегда побеждала и становилась сильнее.
Мэр также отметил, что Москва является одним из самых больших и сильных городов, соревнующийся с лучшими мировыми столицами. Он подчеркнул, что общая задача всех москвичей – любить и беречь столицу, желать ей только добра, а также созидать, отдавая ей свои таланты, знания, умения и труд.
Около 140 праздничных мероприятий пройдет в Москве 13 сентября