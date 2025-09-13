Бойцы СВО поздравили Москву с Днем города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Участники спецоперации записали видеообращение, в котором поздравили Москву с Днем города. Они рассказали о себе, жизни до военной службы и о том, что для них значит Москва.

В частности, старший лейтенант Владислав Максимович, представляющий артиллерию 239-го танкового полка, заявил, что давно живет в Москве. Однако в 2018 году он поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию, обучение в которой завершил в 2023-м. После этого он оказался в зоне боевых действий.

"Дорогая и родная Москва, мы клянемся, пока бьются наши сердца, мы будем стоять на страже твоего спокойствия. С праздником тебя великий город-герой Москва!" – сообщил Максимович.

В свою очередь, рядовой Максим Пономарев, который ранее был врачом одной из хоккейных команд, рассказал, что объездил всю Россию. Однако он решил, что жить хочет именно в Москве.

"Надо чувствовать запах Москвы, с ее улицами, парками всевозможными. Это чистый, это технологичный, мощный, развивающийся город. Ну и энергетика своя в городе другая", – отметил Пономарев.

Военнослужащий, поздравляя город с 878-летием, пожелал Москве "процветания, спокойствия и порядка".

Младший сержант Константин Терехов, который является начальником беспилотного расчета "Суперкам", лаконично описал свою работу и пообещал "стоять на страже спокойствия Москвы".

"Ни одна вражеская сила не посмеет посягнуть на тебя. Ведь за твоей спиной вся сила и любовь твоих защитников", – добавил боец СВО.

Также свою историю рассказал младший сержант Андрей Лавров, который пришел в армию со срочной службы, а после решил подписать контракт с Вооруженными силами России для участия в спецоперации. Мужчина вырос в Москве. Кроме того, именно здесь живет его семья, которую он готов защищать.

"Дорогая и родная Москва, сегодня, находясь вдали, мы с тобой силой чувствуем, за что мы сражаемся. За твой покой, за твое будущее. С праздником тебя, великий город-герой Москва!" – заявил Лавров.

Москва отмечает свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

Сергей Собянин уже поздравил москвичей с 878-летием города. В своем видеообращении он отметил, что на долю столицы выпало множество испытаний. Однако, по его словам, Москва всегда побеждала и становилась сильнее.

Мэр также отметил, что Москва является одним из самых больших и сильных городов, соревнующийся с лучшими мировыми столицами. Он подчеркнул, что общая задача всех москвичей – любить и беречь столицу, желать ей только добра, а также созидать, отдавая ей свои таланты, знания, умения и труд.

