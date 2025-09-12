В День города в Москве пройдет уникальный балетный спектакль под открытым небом

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Уникальный балетный спектакль под открытым небом пройдет на Патриарших прудах в День города, 13 сентября, в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Представление "Магия балета на понтоне Патриаршего пруда" покажут премьер Большого театра Денис Родькин и ведущие солисты крупнейших российских сцен. Спектакль пройдет под руководством продюсерского центра "Белларт продакшен" и фестиваля "Нам нужен Дягилев" при поддержке правительства Москвы.

Для показа на площадке впервые появится сцена, на которой зрители увидят синергию танца, музыки, природы и архитектуры. Главным исполнителем представления станет премьер Большого театра Денис Родькин.

Вместе с ним на сцену выйдут солисты Элеонора Севенард, Семен Чудин, Михаил Лобухин, Наталья Сомова, Иван Михалев, Оксана Кардаш, Елена Соломянко и Артур Мкртчян.

Они исполнят "Адажио" из "Раймонды", "Спартака", "Лебединого озера", "Кармен" и "Шехеразады" в сопровождении композиций Александра Глазунова, Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Николая Римского-Корсакова, Камиля Сен-Санса, Родиона Щедрина и Альфреда Шнитке.

Также зрителей ждет номер "Танго Воланда" из балета "Мастер и Маргарита". Помимо артистов балета, спектакль посетят блогеры и представители креативных индустрий. Начало программы запланировано на 20:00.

В преддверии Дня города система столичного образования подарила Москве новое литературное пространство. Горожане и туристы могут найти его рядом с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).

Площадка объединяет литературу и современное урбанистическое искусство. В центре размещены арт-объекты, созданные под вдохновением русской классики.

