Москву украсили ко Дню города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Флагами, плакатами и декоративными элементами украсили столицу в преддверии Дня города. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На улицах установили более 3,2 тысячи флагов и декоративных элементов. Их разместили на главных мостах, ключевых магистралях, площадях возле вокзалов, въездах в город и в общественных пространствах.

"Ключевым элементом концепции стали слово "Москва" и цифра "878" – именно столько лет исполняется в этом году российской столице", – рассказал Бирюков.

Вице-мэр отметил, что праздничные элементы, как обычно, разместили в пешеходных зонах, парках и на ключевых магистралях. Значимые городские объекты, такие как Поклонная гора и Тверская улица, украсили флажками.

В свою очередь, в парке "Яуза", у станции метро "Динамо", на Ходынском поле, на Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, а также в других парках появились зоны отдыха с цветами и качелями. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и парке "Фили" поставили конструкции из флагов, похожие на воздушные шары.

Еще более 600 поздравительных плакатов разместили на городских билбордах, остановках и афишных стендах, добавил Бирюков. По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме, а на цифровых рекламных щитах и медиафасадах покажут видеоролики о дне рождения столицы.

При этом для украшения ко Дню города не было закуплено ничего нового, поскольку все декоративные элементы повторно используются, обратил внимание заммэра, пояснив, что их просто декорируют и заменяют праздничные полотна.

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

Например, отметить праздник приглашает кинопарк "Москино". В первый день, 13-го числа, гостям покажут концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве!" с участием Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Николая Баскова и солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского.

Во второй день, 14-го числа, горожан ждет музыкально-кинематографический вечер "Москва в сиянии кинозвезд". На сцене выступят Большой джазовый оркестр и другие известные артисты.