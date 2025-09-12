Световой спектакль пройдет в День города на площадке столичного образования возле МГПУ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В преддверии Дня города система столичного образования подарила Москве новое литературное пространство. Оно находится рядом с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ), передает пресс-служба департамента образования и науки.

"Корпус МГПУ на Садовой-Самотечной улице находится в здании, которое относится к памятникам архитектуры XVIII–XIX веков. Сегодня оно стало частью масштабной историко-литературной инсталляции", – рассказал проректор МГПУ Олег Закиров.

Площадка объединяет литературу и современное урбанистическое искусство. В центре размещены арт-объекты, созданные под вдохновением русской классики.

Среди них огненно-рыжие деревья, напоминающие строки стихотворения Александра Пушкина о болдинской осени. Причем на одном из деревьев спрятана мудрая сова, а у его подножия установлены веерные скамьи, выполненные в форме раскрытых книг.

На последних можно не только отдохнуть, но и почитать любимые произведения или послушать их аудиоверсии, отсканировав QR-код, который предоставляет бесплатный доступ к книгам.

Площадка приобретает особую красоту вечером. С наступлением темноты здесь начинается шоу "Свет сквозь века", рассказывающее о гармонии, вдохновении и вечной любви к Москве и России. Это шоу будет проводиться ежедневно начиная с Дня города.

Центральным элементом экспозиции стала огромная книга высотой три метра. На ее цифровых страницах представлены фрагменты из рукописей известных произведений, а также рисунки Пушкина, Михаила Лермонтова и Михаила Булгакова.

"Новая инсталляция сделала пространство у нашего корпуса более узнаваемым. Здесь теперь постоянно фотографируются и студенты, и прохожие. Люди останавливаются, спрашивают об инсталляции и самом университете. Это здорово, потому что вуз становится ближе к городу, показывает свою любовь к знаниям и хорошей литературе", – отметила студентка МГПУ Ангелина Васильева.

Новое литературное пространство будет доступно для посещения в течение всей осени.

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Например, Тверскую улицу уже украсили ко Дню города. Всего к празднику в Москве установят свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций.