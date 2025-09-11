Концерты и "День московского спорта" пройдут в выходные в рамках "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В рамках проекта "Лето в Москве" состоятся концерты и фестиваль спорта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всех с пятницы по воскресенье, 12 по 14 сентября, приглашают отметить День города и посетить завершающие мероприятия проекта. Они пройдут на главных столичных площадях, в парках и усадьбах.

Например, в субботу олимпийский комплекс "Лужники" проведет "День московского спорта". Помимо массовых тренировок на свежем воздухе, там пройдут выступления и автограф-сессии известных артистов и спортсменов. Всего будет работать более 20 тематических площадок.

В этот же день усадьба Кусково представит концертную программу "Новая классика в Кускове", мероприятие начнется с 18:00. Гости услышат электронную музыку и смешение симфонической музыки и битбокса, также для посетителей споет Елка.

В воскресенье пройдут диджей-сеты, выступление Тоси Чайкиной и программа неоклассической музыки в сопровождении симфонического оркестра Николы Мельникова.

Музей-заповедник "Царицыно" вечером в субботу представит музыкальную программу, в рамках которой коллектив Relax Orchestra перенесет гостей в атмосферу XIX века.

Для любителей спорта активности пройдут на Петровском бульваре. Гости смогут принять участие в тренировках по баскетболу, а также научиться основным техникам и приемам. В пятницу баскетбольные тренировки пройдут с 19:00 до 20:00.

На открытые групповые тренировки также приглашают и школы бокса. А в воскресенье на площади Революции состоится большой финал чемпионата "Камень, ножницы, бумага".

Кроме того, 14 сентября на плавучей сцене на Патриаршем пруду состоится финал крупнейшего шахматного турнира столицы "Герои шахматной доски. Москва".

Горожане могут посетить и творческие мероприятия. Например, на Страстном бульваре подготовили:



площадки "Арт-студия" и "Арт-мастерская", где профессионалы помогают освоить азы живописи. 12 сентября мастер-классы пройдут на двух площадках с 12:00 до 19:00;

игру в баскетбол, арт-дом с наклейками и бизиборд-раскраски для юных посетителей с 12:00 до 20:00;

площадку "Художественная мастерская", где профессионалы учат всех желающих рисовать этюды и цветочные натюрморты в различных техниках.

Кроме того, в пятницу участники создадут акварельные городские пейзажи, нарисуют углем на картоне архитектурные достопримечательности Москвы, изобразят пастелью осенние парки столицы, а Московский Кремль – акриловыми красками.

На Болотной площади продолжается фестиваль "Молодежная точка":



12 сентября в хабе "Развитие" участники мастер-класса создадут витражную картину;

12 сентября в хабе "Креатив" участники узнают, как выращивать микрозелень. Также состоится мастер-класс по проведению чайной церемонии;

13 сентября в хабе "Развитие" участники сделают витражную композицию в форме сердца. Здесь же пройдет занятие по созданию природных сцен с использованием гуаши;

14 сентября состоится спортивный день с профессиональным футбольным клубом ЦСКА;

в этот же день в хабе "Креатив" участники создадут визуальный инструмент для отслеживания своих привычек.

Вместе с тем в парке 50-летия Октября пройдут занятия проекта "Досуг в парках". В субботу гостей приглашают на "Игры разума". Посетители смогут принять участие в настольных или подвижных играх на свежем воздухе.

В воскресенье в парке будет работать мастерская "Зеркало красок". Гостям представят эбру – древнее турецкое искусство рисования на воде.

На Тверском бульваре ежедневно работает летний клуб "Москва", где можно погрузиться в мир автоспорта. Также на площадке можно поиграть в пиклбол, крокет, пинг-понг и попробовать свои силы на скалодроме.

В ротонде можно посетить мероприятия бренда уходовой косметики для волос и стилистов сети салонов красоты.

В первом поп-ап-магазине 12 и 13 сентября научат делать макияж без макияжа. В эти же дни пройдут консультации парикмахеров и визажистов и розыгрыши косметики отечественных брендов.

На Чистопрудном бульваре проходят открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи:



12 сентября на большой сцене выступит балет "Тодес" и состоится мастер-класс по бачате. На средней сцене пройдет мастер-класс по аргентинскому танго и мастер-класс по сальсе;

13 сентября на большой сцене состоится праздничный концерт "Счастье" и пройдет церемония закрытия площадки "Танцевальный бульвар". Также здесь можно будет посетить мастер-класс по латине микс. На средней сцене пройдет мастер-класс по сальсе;

14 сентября на большой сцене пройдет еще один концерт "Счастье". Также можно посетить мастер-класс по сальсе касино. На средней сцене пройдет мастер-класс по доминиканской бачате.

На Сретенском бульваре проходят мероприятия проекта "Литературный бульвар" – 13 сентября здесь состоится литературное чтение "Про любофф…" с Юлией Руди, а также поэтический вечер Антона Де. 14 сентября гостям покажут спектакль "Зощенко" и пригласят на вечер поэзии Julia Stage.

На Болотной площади работает павильон "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве". Здесь 13 сентября пройдет мастер-класс по созданию аромадиффузора. В День города ведущие предложат наиболее подходящие ароматы для жизни в ритме мегаполиса.

Кроме того, в выходные гостям откроют секреты изготовления свечей из натурального воска и расскажут об ароматах, которые выбирают москвичи.

На улице Рождественке в арт-павильоне "Ракета" 12 и 14 сентября юные гости смогут собрать развивающий конструктор. А на улице Арбат в арт-павильоне "Автобус красоты" 14 сентября визажисты научат наносить праздничный экспресс-макияж.

Также желающие смогут принять участие в мероприятиях в столичных парках. К примеру, вечером 13 сентября в Парке Горького пройдет встреча проекта "Хор на весь двор".

В этот же день на ВДНХ на площадке у павильона № 44 пройдет мероприятие "Карьера под открытым небом". На площадке у Музея кино можно будет принять участие в мастер-классе "Матрешка – символ семьи", также состоится акустический концерт "Хиты 90-х". На сцене у павильона № 57 – концерт Милы Фенхель и Дмитрия Гулевского. В зеленом театре оркестр Olympic Orchestra исполнит поп-хиты.

В воскресенье у павильона № 57 состоятся открытые тренировки по спортивной гимнастике. В этот же день на площадке у Музея кино пройдет концерт "Хиты 90-х".

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Например, Тверскую улицу уже украсили ко Дню города. Всего к празднику в Москве также установят свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций.

