Движение транспорта в районе Открытого шоссе ограничат с 8 сентября на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта в районе Открытого шоссе ограничат с 8 сентября на год. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ и затронут съезд с Московского скоростного диаметра (Северо-Восточная хорда) на Открытое шоссе от владения 16, строения 21 до владения 16, строения 7 по Открытому шоссе.

Также в этот период на участке Открытого шоссе от владения 16, строения 7 до владения 20, строения 11 будут недоступны для движения одна-две полосы. Кроме того, на пересечении Открытого шоссе, улицы Лосиноостровская и улицы Пермская будет временно запрещена парковка.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что также с 8 сентября движение будет ограничено в районе улицы Дербеневская. Перекрытие дороги связано с проведением работ по переустройству инженерных сетей. В районе дома 7/2 по 2-му Кожевническому переулку будет закрыта для проезда одна полоса.