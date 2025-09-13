Форма поиска по сайту

13 сентября, 22:30

Транспорт

Движение запустили на четырех станциях Троицкой линии метро

Движение запустили на четырех станциях Троицкой линии метро

В День города, 13 сентября, в Москве запустили движение на четырех станциях Троицкой линии метро – "Вавиловской", "Академической", "Крымской" и "ЗИЛ", которые свяжут ветку с БКЛ и МЦК.

На путевых стенах станции "Академическая" расположились портреты Владимира Вернадского, Николая Семенова и других выдающихся ученых. Оформление объекта посвятили 300-летию Российской академии наук. При этом у станции мелкого заложения обустроили два вестибюля с выходами на улицу Дмитрия Ульянова и пересадку на одноименную линию оранжевой ветки.

транспортметрогородвидеоАлена СубботаЕкатерина Ефимцева

