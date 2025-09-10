Музыкальное событие "Новая классика в Кускове" состоится 13 и 14 сентября

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Масштабное музыкальное событие "Новая классика в Кускове" пройдет под открытым небом 13 и 14 сентября. Оно станет завершающим мероприятием фестиваля "Усадьбы Москвы" и летнего сезона в городе, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Серия "Новая классика в Кускове" познакомит гостей с современными экспериментальными жанрами. Под руководством режиссера Алексея Франдетти в исторической усадьбе за два дня пройдет свыше 70 мероприятий. Для посетителей также откроют две фотозоны и три арт-объекта.

В предстоящие выходные с 12:00 все желающие могут поучаствовать в мастер-классах "Музыкальная мозаика", научиться расписывать экосумки и делать блоки своими руками. Гости праздника заглянут в "Будуар графини", послушают акапельное выступление коллектива Supermotiv, посмотрят на трюки воздушных акробатов и примерят исторические костюмы.

В субботу, 13 сентября, с 18:00 до 22:00 на сцене будут выступать певица Елка, артист-неоклассик Денис Стельмах с Netochno, битбоксер Вахтанг с музыкальным сопровождением Beatbox Orchestra. Завершением дня станет премьера оркестровой программы Игоря Яковенко в рамках аудиовизуального концерта Sound Up.

На следующий день с 17:00 до 21:00 свои уникальные сеты представят резиденты лейбла Phagamast (Nikita Grib, Netochno, MaxDee), Тося Чайкина исполнит авторские песни, а композитор-неоромантик Никола Мельников выступит под аккомпанемент симфонического оркестра LS Chamber Orchestra. В 19:00 также запланировано выступление певца Ивана Дмитриенко.

Для входа на территорию усадьбы необходимо приобрести билет на сайте Russpass. Все мероприятия бесплатные, предварительная регистрация не требуется.

Вместе с тем в спорткомплексе "Лужники" 21 сентября пройдет фестиваль "Киберзарница-2025". Центральным событием станет шоу-матч по Counter-Strike 2, в котором поучаствуют популярные стримеры и профессиональные игроки. Помимо этого, гости смогут выполнить нормативы ГТО и проявить себя в спортивной медицине и ориентировании.