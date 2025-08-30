Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 10:00

Безопасность

Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать систему автомобиля

Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать систему автомобиля. Мошенники блокируют машины и требуют деньги. По словам экспертов, большинство автомобилей сейчас работают на андроиде. Он, как и любая обстановочная система, может быть взломан.

Основная лазейка для хакеров – это обновления по воздуху, система позволяет загружать новое программное обеспечение без визита в сервис. Если обновление не проверяет цифровую подпись, вредоносный код попадет систему автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

