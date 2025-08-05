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Новости

05 августа, 13:15

Происшествия

В Тульской области автобус врезался в пункт оплаты на трассе М-4

В Тульской области автобус врезался в пункт оплаты на трассе М-4

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В Тульской области на трассе М-4 произошла авария с автобусом, следовавшим по маршруту Луганск – Москва. По данным прокуратуры, водитель не справился с управлением и врезался в пункт взимания платы.

В салоне находились 48 пассажиров, среди которых несколько детей. В результате аварии пострадали более 30 человек, им уже оказывают медицинскую помощь. В МВД отметили, что одной из возможных причин происшествия стал сильный туман.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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