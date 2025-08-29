Операторы связи начнут передавать данные о звонящих юрлицах

Фото: depositphotos/tatsianama

Российские операторы связи с 1 сентября будут обязаны передавать данные об инициаторе исходящих вызовов, если они осуществляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на секретариат вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Уточняется, что эти сведения будут отображаться прямо на экранах мобильных телефонов. При входящем звонке абонент увидит наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение. Также будет указана категория вызова – "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи".

Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.

Ранее стало известно, что после блокировки звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) россияне стали чаще звонить по мобильной связи.

В частности, рост голосового трафика в августе составил 20–30%. По данным экспертов, из-за выросшей нагрузки иногда могут наблюдаться сбои при дозвоне.

