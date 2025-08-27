Депутат Немкин: россияне не смогут отдавать сим-карты друзьям и коллегам

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам вступит в силу в России с 1 сентября. Граждане по-прежнему смогут покупать карты близким родственникам, однако отдавать их коллегам и друзьям будет запрещено, рассказал член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Закон не направлен на то, чтобы ограничить бытовые ситуации. Родители по-прежнему могут купить сим-карту для своего ребенка, взрослые дети – для пожилых родителей и так далее", – цитирует депутата ТАСС.

Тем не менее будет запрещено покупать сим-карту на себя, а затем отдавать ее другу, коллеге либо соседу. За такое нарушение в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, которые указаны в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Вместе с тем за кратковременную передачу телефона с сим-картой штрафовать не будут, подчеркнул Немкин. Россияне все еще смогут давать друзьям позвонить или на время подключиться к интернету – безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не будет считаться нарушением. К ним также не будет относиться передача сим-карт или телефона сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.

Парламентарий напомнил, что нововведения направлены на защиту граждан, поскольку значительная часть преступлений мошенников строится именно на использовании "левых" номеров, оформленных на подставных лиц или купленных в теневом сегменте. Новый закон сделает этот механизм фактически бесполезным.

За передачу сим-карт третьим лицам граждан будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, а юрлиц – до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в России могут появиться специальные сим-карты для детей до 14 лет. В таком случае операторы должны будут предоставлять родителям соответствующий пакет услуг по запросу.

В июле Минцифры РФ выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных сим-карт. Глава министерства Максут Шадаев предположил, что они могли использоваться "в какой-то деятельности".