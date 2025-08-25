Аналитик Муртазин: механизм самоограничения на контент требовал бы полной блокировки

Фото: depositphotos/DragonImages

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин усомнился в технической возможности введения механизма добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту. Комментарий он дал Москве 24.

СМИ ранее сообщали, что правительство одобрило план мероприятий в отношении информации, которая может нести вред человеку. Уточнялось, что Минцифры, Минкульт, Роскомнадзор, Росмолодежь и иные ведомства прорабатывают механизм добровольного ограничения доступа к контенту. Задача должна быть выполнена до третьего квартала 2027 года.

Однако Муртазин считает, что пока непонятно, как данный механизм будет реализован на практике с технической точки зрения. Он подчеркнул, что сейчас такого инструмента нет нигде в мире.





Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group Если бы такая система и существовала, то, по сути, требовала бы чуть ли не полной блокировки интернета.

В свою очередь, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что речь может идти о разработке механизма, который бы позволил россиянам создавать "белые списки" сайтов.

"Формально можно было бы посоветовать всем самостоятельно поставить специальное программное обеспечение, чтобы заблокировать те или иные сайты. Но здесь захотели сделать что-то упрощенное", – объяснил эксперт.

Клименко напомнил, что недавно на "Госуслугах" был разработан сервис с сим-картами (с его помощью можно увидеть, сколько и какие абонентские номера зарегистрированы на человека. – Прим. ред.). Он предположил, что гражданам предоставят возможность нажать на сим-карту и выбрать для нее список сайтов, которые будут находиться в открытом доступе. Оператор, в свою очередь, сможет дать трафик абоненту.

Инициативу о введении специальных сим-карт для детей ранее предложил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, такие устройства будут иметь конкретные средства фильтрации трафика, которые родитель сможет самостоятельно настроить. Кроме того, будет блокироваться доступ в соцсети, где действуют возрастные ограничения.

